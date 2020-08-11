Москва, , 15:20 — REGNUM В России в результате пандемии коронавируса предпринимательская активность снизилась, однако не так сильно, как все ожидали, полагает заместитель председателя комиссии ОП РФ по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности Владислав Корочкин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 августа сообщила пресс-служба Общественной палаты России.

«Предпринимательская активность, конечно, снизилась, однако не так сильно, как все ожидали. Неожиданным стал рост средних компаний. Их количество увеличилось до 17,5 тысячи. Возможно, здесь сыграли роль предприятия, которые начали производить средства дезинфекции, ведь ранее наблюдалось сокращение этого вида бизнеса, — полагает Корочкин. — Теперь в сентябре — октябре нам предстоит увидеть, что в итоге будет происходить с индустрией гостеприимства, все ли организации, которые сейчас работают, смогут сохраниться дальше, потому что ситуация в целом развивается не очень хорошо, не только в связи с COVID-19, но и ввиду ряда иных обстоятельств».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, многие российские бизнесмены прибегают к трансформации и цифровизации своего бизнеса после пандемии COVID-19.

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