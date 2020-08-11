Казань, , 15:59 — REGNUM В Советском районе Казани на площади в 27,7 га построят новый жилой комплекс. Концепцию строительства застройщик представил главе республики Рустаму Минниханову.

На выделенной территории предполагается комплексное строительство 44-х зданий различной этажности. В новом микрорайоне появятся как жилые, так и офисно-торговые помещения. Под жилье предусмотрено порядка 4,7 тыс. квартир комфорт класса. Кроме этого, предусмотрено строительство детсадов и школы. В непосредственной близости расположится станция метро. Застройщик планирует вводить территории поэтапно с 2023 по 2027 годы.

Минниханов дал положительную оценку концепции строительства и рекомендовал подойти к застройке комплексно, предусмотреть всю необходимую инфраструктуру для комфортного проживания горожан.

ИА REGNUM напоминает, за шесть месяцев текущего года в Татарии на покупку жилья выдано 17 593 кредита на общую сумму 36,7 млрд рублей. По словам министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Фарита Ханифова, 49% от этой суммы составили кредиты для приобретения жилья на первичном рынке (более 10,5 млрд рублей).

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