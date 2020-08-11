Ташкент, , 15:10 — REGNUM В Сырдарьинской области Узбекистана планируют построить теплоэлектростанцию (ТЭС) мощностью 1,5 ГВт, сообщает издание «Подробно.uz» со ссылкой на соответствующее постановление президента республики.

Документ утверждает инвестиционное соглашение с компанией из Саудовской Аравии. Постановлением также одобрено соглашение о закупке электроэнергии между проектной компанией Acwa Power Sirdarya и АО «Национальные электрические сети».

Отмечается, что новая ТЭС с двумя парогазовыми установками будет вырабатывать до 10 млрд кВт∙ч электроэнергии. Планируется, что электростанция расположится в городе Ширин.

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