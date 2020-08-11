Йошкар-Ола, , 15:05 — REGNUM В Йошкар-Оле готовится к открытию специализированный детский сад, который смогут посещать дети с ограниченными возможностями здоровья. Здание рассчитано на 130 воспитанников, сообщает пресс-служба правительства республики.

Двухэтажное здание построено на ул. Воинов-Интернационалистов, д. 32-А. В детском саду есть спортзал, музыкальная комната, медицинский и учебные кабинеты, помещения для пяти групп.

Для удобства передвижения есть лифт, расширенные коридоры и дверные проемы, туалетные комнаты оборудованы с учетом безбарьерного доступа. На территории учреждения обустроены подъездные пути, имеется подъемное устройство с улицы здания.

Глава Марий Эл Александр Евстифеев отметил, что детский сад «Росток», который предназначен для детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и зрения, переедет в новое здание, а старые помещения будут отремонтированы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл в 2020—2021 годах в рамках национального проекта «Демография» построят восемь новых детских садов. В Марий Эл в 2020—2021 годах в рамках национального проекта «Демография» построят восемь новых детских садов.

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