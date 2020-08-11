Москва, , 14:52 — REGNUM В июле 2020 года на российском авторынке было продано 9272 легких коммерческих авто (сегмент LCV). Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Стоит отметить, что июльские продажи машин LCV соответствуют продажам прошлого года за аналогичный месяц, когда было продано 9263 коммерческих автомобилей. При этом реализация LCV-иномарок снизилась на 5%, до 3005 экземпляров, а продажи отечественной техники выросли на 2,7%, до 6267 экземпляров.

С января по июль на рынке новых LCV в России были проданы 49 354 единицы авто. Это на 10,6% меньше, чем год назад.

Наибольшей популярностью среди машин сегмента LCV в июле пользовались авто марок ГАЗ. Их за отчётный месяц было продано 4199 экземпляров, что на 2% меньше прошлогоднего уровня продаж. Далее по количеству продаж следует Ford с приростом на 17%, до 1339 экземпляров. Тройку лидеров замыкает Lada (1117 ед.;+126%).

Напомним, по данным Ассоциации европейских производителей, за первые шесть месяцев текущего года в Европе было реализовано 758 166 новых легких коммерческих автомобилей — на 33,8% меньше, чем год назад.

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