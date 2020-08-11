Уфа, , 14:53 — REGNUM Внеплановую выездную проверку работы ПАО АНК «Башнефть» из-за загрязнения нефтесодержащими отходами реки Белая проведут в Башкирии. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, в Башкирии установили факт загрязнения жидкостью темного цвета, пахнущей нефтепродуктами территории очистных сооружений участка водоснабжения и канализации сервисного производства данного предприятия. Данная жидкость похожа на ту, которая ранее была обнаружена в реке Белая.

Отмечается, что надзорные органы поручили руководству предприятия срочно принять меры по ликвидации аварийных разливов нефти.

Сообщается, что в ходе проверки специалистам предстоит установить размер вреда, который был причинен почве и водному объекту. После этого будут приняты меры по его взысканию.

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