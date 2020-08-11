Москва, , 14:34 — REGNUM Вынужденный перевод на удаленную работу, произошедший в апреле-мае 2020 года выявил множество проблем, связанных со взаимодействием работника и работодателя, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, комментируя заявление Минтруда РФ

Удаленная работа Максим Додонов © ИА Красная Весна

«Мало кто после выхода из самоизоляции остался доволен противоположной стороной трудовых отношений. Работники жаловались на повышенную загруженность и практически 24-часовой рабочий день, еще и при снижении заработной платы.

Работодатели считали, что работники не отрабатывают свое рабочее время, плохо поддерживают связь и нарушают сроки. В целом несладко пришлось и тем, и другим.

Сейчас Минфин предлагает дополнительные нормы для урегулирования взаимоотношений работников и работодателей при повторении ухода на удаленную работу.

Но здесь также важно компаниям очень продуманно, с учетом принятых норм и внесения изменений в локальные нормативные акты, сделать так, чтобы не страдали в будущем ни компании, ни их сотрудники.

Если в пандемию все понимали, что сложно всё отрегулировать, мирились с нарушениями, то после принятия норм взаимодействия в удаленном формате работодатели и работники должны будут соблюдать принятые правила. Нарушения теперь будут чреваты исками и обращениями в трудовую инспекцию», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минтруде РФ заявили, что работодатель вправе перевести своих сотрудников на удаленную работу, даже если это не предусмотрено трудовым договором.

Читайте также: Минтруд РФ объяснил правила перевода работников на «удалёнку»