Москва, , 14:33 — REGNUM По итогам июля 2020 года в России было реализовано 6273 экземпляра новых грузовых авто, что на 1,8% меньше, чем в июле 2019 года. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

При этом продажи российских грузовых машин выросли на 9%, до 3560 единиц, а реализация грузовиков иностранных брендов сократилась на 15,8%, до 2384 единиц.

Самыми покупаемыми в июле стали новые грузовики предприятия КамАЗ. За месяц дилеры отечественного автогиганта продали 2224 экземпляра грузовых машин в России, что на 17,6% больше, чем год назад.

На втором месте по популярности находятся грузовики ГАЗ. Их продажи снизились в годовом выражении на 9,3%, до 769 экземпляров. Тройку лидеров замыкает шведский бренд Scania (382 машины — на 3% меньше, чем годом ранее).

Четвертое и пятое места соответственно заняли грузовые машины компаний MAN (307 ед.; —25%) и Mercedes-Benz (248 ед.; —23%).

Ранее британская компания Electric Assisted Vehicles Limited представила новый сверхлегкий коммерческий автомобиль 2Cubed eCargo с электрическим двигателем и велосипедными педалями.

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