Оренбург, , 14:30 — REGNUM В Оренбургской области окончено следствие по уголовному делу против гендиректора одного из предприятий. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Гражданину вменяют сокрытие денежных средств, из которых предусмотрено взыскание недоимки по налогам. Следователи полагают, что обвиняемый укрыл от налогообложения более 3,1 млн рублей.

Недоимка уже погашена. А дело против руководителя передано в суд.

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