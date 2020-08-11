Кейптаун, , 14:20 — REGNUM Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что правительство страны предоставит право на получение 40% тендеров на государственные закупки предприятиям, принадлежащим женщинам. Об этом передает вещательная корпорация ЮАР (SABC) со ссылкой на выступление президента по случаю «женского дня».

По словам президента, эта мера будет способствовать улучшению финансового благосостояния женщин и сокращению гендерного неравенства.

«Женский день» празднуется в ЮАР каждое 9 августа в память о марше тысяч жительниц страны к зданиям профсоюзов в Претории 9 августа 1956 года в знак протеста против закона, который лишал женщин права на участие в выборах.

Президент Рамафоса сказал, что финансовая независимость женщин является ключом к достижению гендерного равенства в ЮАР.

«Первое действие заключается в расширении доступа женщин к экономическим возможностям… Теперь мы ожидаем, что национальные департаменты в правительстве будут отслеживать то, сколько женщин участвовало в каждом процессе государственных закупок. Они должны будут разработать четкие планы о том, как они расширят участие женщин [в госзакупках] в течение следующих 12 месяцев», — сказал он.