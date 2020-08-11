Москва, , 14:06 — REGNUM Китайское автопредприятие Geely завершило в России продажи седана бизнес-класса Emgrand 7. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на представителей компании.

Основная причина прекращения реализации модели в России — снижение спроса. На данный момент небольшое количество экземпляров Geely Emgrand 7 ещё есть в некоторых дилерских салонах. После их продажи эта модель больше не появится на российском авторынке.

В связи с глобальным трендом мировых авторынков Geely переориентируется с седанов на кроссоверы. На белорусском заводе теперь будут выпускаться в основном одни кроссоверы марки.

Место Emgrand 7 могут занять такие кроссоверы, как Geely Atlas, Emgrand X7 и Geely Coolray.

Ранее директор белорусского автозавода «БелДжи» Геннадий Свидерский заявил, что в следующем году стартует выпуск электрокаров марки Geely.

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