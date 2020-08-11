Чебоксары, 11 августа 2020, 13:51 — REGNUM В Чувашии прожиточный минимум пенсионера предлагают увеличить на 0,9%. Соответствующий проект закона разработало министерство труда и социальной политики республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Винсент Ван Гог. На пороге вечности (фрагмент). 1890
Винсент Ван Гог. На пороге вечности (фрагмент). 1890

Согласно проекту, на 2021 год в Чувашии величину прожиточного минимума пенсионера предлагается увеличить на 0,9% — до 8024 рублей. В абсолютном выражении увеличение составляет 71 рубль.

В минтруде Чувашии уточняют, что при расчёте учитывались размеры прожиточного минимума пенсионера за I и II кварталы в целом по республике и России, а также базовый вариант проекта прогноза социально-экономического развития РФ на среднесрочный период.

Напомним, величина прожиточного минимума используется для установления социальной доплаты к пенсии. На начало года в Чувашии насчитывалось 370,9 тыс. пенсионеров. По данным отделения ПФР, средний размер пенсии в республике за год превысил 13,8 тыс. рублей, что в 1,8 раза больше величины прожиточного минимума пенсионера (7576 рублей).