Чебоксары, , 13:51 — REGNUM В Чувашии прожиточный минимум пенсионера предлагают увеличить на 0,9%. Соответствующий проект закона разработало министерство труда и социальной политики республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Винсент Ван Гог. На пороге вечности (фрагмент). 1890

Согласно проекту, на 2021 год в Чувашии величину прожиточного минимума пенсионера предлагается увеличить на 0,9% — до 8024 рублей. В абсолютном выражении увеличение составляет 71 рубль.

В минтруде Чувашии уточняют, что при расчёте учитывались размеры прожиточного минимума пенсионера за I и II кварталы в целом по республике и России, а также базовый вариант проекта прогноза социально-экономического развития РФ на среднесрочный период.

Напомним, величина прожиточного минимума используется для установления социальной доплаты к пенсии. На начало года в Чувашии насчитывалось 370,9 тыс. пенсионеров. По данным отделения ПФР, средний размер пенсии в республике за год превысил 13,8 тыс. рублей, что в 1,8 раза больше величины прожиточного минимума пенсионера (7576 рублей).