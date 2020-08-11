Москва, , 13:48 — REGNUM В настоящее время есть основания полагать, что проект газопровода «Северный поток — 2» будет закончен в самое ближайшее время. Об этом 11 августа заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой немецкого МИД Хайко Маасом.

Как отметил глава МИД РФ, участвующие в строительстве газопровода компании — как российские и германские, так и другие, настроены на завершение данного проекта.

«Как я понимаю, есть основания полагать, что это будет сделано в самое ближайшее время», — заявил Лавров.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, что ряд предложений, которые могут посодействовать возобновлению сотрудничества между всеми подписантами Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) (ядерной сделки) по иранской ядерной программе, внесла Россия.

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