Милан, Италия, , 13:38 — REGNUM Министерство экономики и финансов Италии предложит правительству реформировать налоговую систему по «немецкому образцу» и ввести прогрессивную шкалу НДФЛ со множеством ступеней, передает ANSA во вторник, 11 августа.

При этом отмечается, что не все в правящей коалиции согласны с таким вариантом — в частности, против выступают в партии Маттео Ренци «Живая Италия».

10 августа министр экономики и финансов Роберто Гултьери заявил, что ставки НДФЛ будут снижены в течение 2021 года. Ранее власти страны намеревались сделать это в 2020 году. Предполагалось рассмотреть вариант снижения и унификации двух ставок этого налога — с 27% и 23% до 20%.

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