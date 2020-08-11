Москва, , 13:34 — REGNUM По итогам июля 2020 года сеть автосалонов Fresh Auto (официальный дилер автомобилей Kia, Infiniti, Mitsubishi, Ford и ГАЗ) увеличила в России свои продажи на 6% по сравнению с июлем 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Всего за июль дилерам российской компании удалось продать 2490 автомобилей — на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них на новые автомобили пришлось 269 продаж, что на 22% больше запланированного числа.

По словам основателя FreshAuto Дениса Мигалья, хорошая динамика продаж в июле является следствием отложенного спроса, который сформировался за период самоизоляции.

«Однако еще более явно ощущается дефицит поставок: после пандемии заметно меньшее число клиентов готовы продавать автомобили, и, как следствие, средний объем стока по всей сети сократился почти на тысячу единиц», — добавил глава Fresh Auto.

Он также сообщил, что в августе компания планирует реализовать 2,5 тыс. автомобилей, включая 220 новых.

Напомним, в июне текущего года компания Fresh Auto увеличила свои продажи на 2% по сравнению с июнем прошлого года. За этот месяц дилером было реализовано 2136 подержанных авто и 193 новых.

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