Стокгольм, , 15:13 — REGNUM В Швеции общий показатель безработицы продолжает расти, его темпы по сравнению с активной весенней фазой пандемии коронавирусной инфекции замедляются. Однако в настоящее время наблюдается усиление темпов роста «длительной безработицы» на рынке труда. Об этом 11 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

«Длительная безработица растет быстрее, и одно из объяснений заключается в том, что люди, которые были безработными в течение нескольких месяцев, когда началась пандемия, и которые в обычное время, вероятно, уже нашли бы работу, подвергаются негативному влиянию в сложившейся ситуации», — заявила глава аналитического отдела Государственной службы занятости Швеции Анника Сунден.

К лицам, затронутым «длительной безработицей» в Швеции, относятся граждане, не имеющие работы в течение одного календарного года и более. Сейчас их число составляет 165 000 человек, что на 23 000 больше, чем годом ранее.

В целом темпы роста общей безработицы в стране замедлились в течение этого лета. В конце июля ведомство зарегистрировало в качестве безработных 478 000 человек, что соответствует показателю уровня безработицы в 9,2%. Среди всех групп населения потеря работы больше всего затронула молодежь.