Чебоксары, , 13:17 — REGNUM В Чувашии во втором квартале 2020 года величину прожиточного минимума предлагается установить на уровне 9763 рублей, что на 5,1% выше уровня первого квартала. Соответствующий проект постановления разработало министерство труда республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Данный проект вынесен на рассмотрение кабинета министров Чувашии. Согласно документу, минтруд предлагает установить величину прожиточного минимума на душу населения в целом по республике за II квартал 2020 года в размере 9763 рублей. Это на 5,1% больше уровня первого квартала, в абсолютном выражении увеличение составляет 478 рублей.

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С учётом увеличения для трудоспособного населения прожиточный минимум может составить 10 361 рубль, для пенсионеров — 7939 рублей, для детей — 9851 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года проект постановления о снижении величины прожиточного минимума был отклонен врио главы Чувашии Олегом Николаевым из-за снижения на 3,3% (или на 309 рублей) — до 8976 рублей. Было принято решение о том, что прожиточный минимум в республике снижаться не будет.