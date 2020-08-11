Москва, , 13:16 — REGNUM Власти Кипра с пониманием отнеслись к предложению России внести поправки в налоговое соглашение. Об этом 11 августа заявил президент РФ Владимир Путин.

«Я разговаривал с президентом Кипра, он с пониманием отнесся к нашим предложениям. Все ясно, ничего сложного здесь не», — сказал Путин на совещании с членами правительства.

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что Россия «заинтересована не в том, чтобы потоки переключать куда-то в другие страны, а в том, чтобы эти средства оставались у нас».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство финансов РФ запустило процесс денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром.

В ведомстве пояснили, что такие шаги предприняты «для выполнения поручения Путина о налогообложении доходов в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых с территории Российской Федерации в Республику Кипр по ставке 15%». Кипр полностью согласился на предложенные Россией условия.

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