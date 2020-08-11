Москва, , 13:11 — REGNUM По итогам июля 2020 года самой продаваемой новой моделью Skoda в России стал лифтбек Rapid второго поколения. Об этом сообщается на сайте агентства «Автостат».

Всего за месяц российские дилеры реализовали 5271 экземпляр Rapid. Стоит отметить, что продажи этой модели начались в России весной 2020 года.

На втором месте по популярности среди моделей Skoda у автолюбителей России Octavia. За июль реализация этой модели составила 2756 экземпляров, увеличившись на 48% по сравнению с июлем прошлого года. На третьем месте модельного рейтинга Skoda находится кроссовер Karoq. Это авто приобрели 2515 покупателей.

В июле в России также был продан 1631 кроссовер Kodiaq и 156 автомобилей Superb.

Напомним, в июле 2020 года в России было продано 12 329 новых автомобилей Skoda — на 69% больше по сравнению с июлем 2019 года.

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