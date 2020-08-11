Уфа, , 13:21 — REGNUM Два новых резидента зарегистрированы на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Благовещенск» в Башкирии. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, АО «Благовещенский завод МЖБК» планирует начать выпуск сборных железобетонных конструкций для дорожного строительства и мостостроения. При этом инвестор планирует направить на реализацию данного проекта порядка 305 млн рублей. Производство планируют создать в 2023 году. При этом будет создано 88 рабочих мест.

Сообщается, что еще один инвестор ООО «Проспект» планирует начать выпуск деревянных конструкций для малых архитектурных форм. В этот проект будет направлено порядка 21 млн рублей. Инвестор планирует запустить производство в 2021 году. При этом будет создано 46 рабочих мест.

Отмечается, что в настоящий момент в перечень резидентов ТОСЭР включено 59 предприятий из Башкирии, которые планируют инвестировать свыше 34 млрд рублей и создать 6,3 тысяч рабочих мест.

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