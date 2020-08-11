Тбилиси, , 13:18 — REGNUM Акции тбилисской энергораспределительной компании АО «Теласи», принадлежащие правительству Грузии, выставлены на продажу. Сообщение об этом 10 августа было размещено на сайте государственного «Партнерского фонда».

Сообщается, что продается весь имеющийся в государственной собственности пакет акций — 24,5%. Проведение аукциона запланировано на 9 сентября Начальная цена на него составляет $10,5 млн. Торги будут проводиться в национальной валюте Грузии — лари — по официальному курсу, действующему на день аукциона.

В фонде напоминают, что закон «Об энергетике и водоснабжении» Грузии накладывает ограничения на сделку. Она сможет состояться только если её одобрит Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC).

Стоит отметить, что контрольный пакет акций АО «Теласи» принадлежит российской энергетической компании ПАО «Интер РАО».