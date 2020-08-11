Чита, , 13:03 — REGNUM Из резервного фонда Правительства Российской Федерации выделены дополнительные 76 миллионов рублей на стимулирующие выплаты медицинским работникам Забайкальского края, оказывающим помощь пациентам с COVID-19.

Как сообщает сегодня, 11 августа, пресс-служба забайкальского губернатора, соответствующие распоряжения подписаны премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. В общей сложности объем средств, предусмотренных в бюджете края на стимулирующие выплаты и выплату отпускных медицинским работникам, составил более 635 миллионов рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале июля на стимулирующие выплаты медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании помощи забайкальцам с COVID-19, было направлено 86 миллионов рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Забайкальские медики получат ещё 20 млн рублей за борьбу с COVID-19