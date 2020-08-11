Москва, , 12:50 — REGNUM В июле 2020 года в России более половины автомобилей компании Kia были реализованы с использованием кредитных предложений Kia Finance. Об этом сообщает пресс-служба Kia Motors Rus.

За семь же месяцев текущего года кредитными предложениями Kia Finance и банков-партнеров воспользовалось более 35 тыс. российских автолюбителей.

Самой популярной моделью южнокорейского бренда стала Kia Rio. На это авто приходится порядка 54% от общего количества кредитных договоров.

Стоит также отметить, что по итогам июля российские дилеры продали в общей сложности 18 038 машин марки, что на 4% меньше, чем год назад за аналогичный месяц. С января по июль нынешнего года в стране было куплено 99 257 новых машин Kia — это на 24% меньше показателя 2019 года.

Таким образом, компания Kia стала лидером среди иностранных автопроизводителей. При этом доля продаж автомобилей марки составила 13,4% от объёма всех реализованных в России новых легковушек.

Ранее компания Kia провела онлайн-премьеру нового кроссовера Sonet. Демонстрационный ролик с премьеры автомобиля размещен на канале Kia Motors India в YouTube.

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