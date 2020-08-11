Стокгольм, , 12:57 — REGNUM Обычное летнее затишье на рынке жилья в Швеции в этом году не оправдало себя, так как количество купли-продаж жилых кондоминиумов в июле текущего гола увеличилось на 27% по сравнению с прошлым годом. Об этом 11 августа сообщила газета Dagens Nyheter.

Когда пандемия коронавирусной инфекции сильно ударила по экономики Швеции этой весной, многие аналитики ожидали, что это приведет к меньшему количеству сделок и снижению цен на рынке жилья. Но этого не произошло. Напротив, цены продолжают расти вместе с количеством зарегистрированных сделок.

«Ситуация на рынке жилья на удивление хорошая… В Большом Стокгольме количество сделок увеличилось на 45%», — заявил менеджер по продажам статистического сайта шведских риэлторов Mäklarstatistik Ханс Флинк, комментируя рост продаж кондоминиумов.

Отмечается, что активизация на рынке жилья Швеции произошла в основном за счет мегаполисов. Так, в Большом Стокгольме заключалось четыре сделки из десяти по всей стране.

«А что касается отдельных домовладений, то по сравнению с июлем прошлого года количество сделок в регионе (прим.: в Большом Стокгольме) увеличилось на 55%», — добавил Флинк.