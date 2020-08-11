Стокгольм, , 16:14 — REGNUM Все больше и больше шведских домохозяйств ожидают роста цен на жилье. Данное настроение рядовых граждан фиксирует индикатор цен на жилье банка SEB, соответствующее значение которого в августе увеличилось на 16 пунктов и сейчас находится в районе 40 пунктов. Об этом 11 августа сообщила газета Dagens Nyheter.

«Второй месяц подряд ожидания населения по ценам на жилье резко растут. Индикатор цен на жилье сейчас почти восстановился до уровня, предшествовавшего весеннему спаду. Снижение уровня распространения коронавирусной инфекции вкупе с надеждами на восстановление экономики и долгосрочными условиями низких процентных ставок, вероятно, будут иметь свой эффект. Кроме того, укрепляется уверенность в данных, которые, несмотря на кризис пандемии, демонстрируют как высокие продажи, так и стабильные цены на рынке жилья», — заявил один из экономистов SEB Йенс Магнуссон.

В то же время индикатор цен на жилье SEB показывает, что доля домохозяйств, ожидающих падения цен на жилье в наступающем году, сократилась до 12% по сравнению с 18% месяцем ранее. При этом доля тех, кто верит в рост потребительских цен, выросла на 10%.