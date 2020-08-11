Москва, , 12:45 — REGNUM Пока отсрочка запуска газопровода «Северный поток — 2» не имеет критического значения для участников проекта, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию «Нью Рига Финанс Клаб» Александр Зюриков, комментируя слова Пушков о борьбе Германии и США из-за проекта.

«В свете просадки мировой экономики, связанной в первую очередь с пандемией коронавируса, спрос на газ в Европе остается на низком уровне.

Кроме того, по соглашению между Газпромом и Украиной, определенные объёмы на протяжении ещё 4,5 лет будут продолжать прокачиваться через украинскую ГТС.

Однако для многих компаний, вложившихся в строительство газопровода, слишком долгая задержка с его пуском всё равно нежелательная — в строительство вложены значительные средства и они должны приносить отдачу, а не лежать мертвым грузом на дне моря.

К тому же, в свете начавшихся беспорядков в Белоруссии, а также обострения обстановки на Ближнем Востоке и на турецко-греческих морских рубежах, альтернативные маршруты поставки газа могут оказаться под угрозой.

Этот риск, возможно, станет аргументом в пользу того, чтобы правительство Германии стало более энергично давить на США для защиты интересов своих компаний», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Германия вошли фазу самого большого противостояния за всю историю из-за строительства газопровода «Северный поток — 2».

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