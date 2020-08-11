Абакан, , 12:45 — REGNUM Уборка первого зерна урожая 2020 года началась в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 11 августа в республиканском министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

К уборке урожая приступили фермерские хозяйства Бейского района.

По словам главы минсельхозпрода республики Сергея Труфанова, в этом году погода благоприятствовала аграриям.

«Тёплая весна дала возможность раньше начать посевную кампанию, а потом вовремя прошли дожди, вовремя светило солнце — всё вовремя и в нужном объёме», — подчеркнул министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области аграрии к 11 августа намолотили 69,4 тыс. тонн зерна с 23,5 тыс. гектаров.

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