Абакан, 11 августа 2020, 12:45 — REGNUM Уборка первого зерна урожая 2020 года началась в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 11 августа в республиканском министерстве сельского хозяйства и продовольствия.
К уборке урожая приступили фермерские хозяйства Бейского района.
По словам главы минсельхозпрода республики Сергея Труфанова, в этом году погода благоприятствовала аграриям.
«Тёплая весна дала возможность раньше начать посевную кампанию, а потом вовремя прошли дожди, вовремя светило солнце — всё вовремя и в нужном объёме», — подчеркнул министр.
Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области аграрии к 11 августа намолотили 69,4 тыс. тонн зерна с 23,5 тыс. гектаров.
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