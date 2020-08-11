Киев, , 12:42 — REGNUM Экспорт украинской пшеницы в текущем маркетинговом году (июль 2020 — июнь 2021) может сократиться на 3 млн тонн по сравнению с предыдущим сезоном, прогнозируют в правительстве страны.

Соответствующие данные сообщил 11 августа заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

Чиновник отметил, что на совещании с профильными ассоциациями правительство представило обновленный прогнозный баланс рынка зерновых.

«Баланс предполагает экспорт пшеницы 17,2 млн тонн и переходные остатки 1,7 млн тонн в нынешнем маркетинговом году», — сообщил он.

ИА REGNUM напоминает, что в прошлом году Украина обновила рекорд экспорта зерновых, поставив на внешние рынки 57,2 млн тонн продукции. В этом году на урожай повлияли коронавирусные карантинные ограничения и тяжелые погодные условия. Продажа пшеницы за границу традиционно является одним из главных источников валютного дохода для Украины.