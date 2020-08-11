Москва, , 12:41 — REGNUM Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, меняющий обложение НДПИ добычу многокомпонентных комплексных руд, содержащих в том числе медь, никель и металлы платиновой группы, с содержанием никеля не более 0,5%, добываемых на участках недр, расположенных на территории Красноярского края, передает корреспондент ИА REGNUM 11 августа.

Сейчас ставка НДПИ составляет 730 рублей за 1 тонну многокомпонентной комплексной руды, содержащей медь и (или) никель, и (или) металлы платиновой группы; 270 рублей за 1 тонну многокомпонентной комплексной руды, не содержащей медь и (или) никель, и (или) металлы платиновой группы.

Проект федерального закона предусматривает установление налоговой ставки НДПИ при добыче многокомпонентной комплексной руды, содержащей в том числе медь, и (или) никель, и (или) металлы платиновой группы, с содержанием никеля не более 0,5%, добываемой на участках недр, расположенных полностью или частично на территории Красноярского края, в размере 140 рублей за тонну указанной добытой руды.

Изменения, по мнению авторов, позволят ввести в разработку не рентабельные в действующей системе налогообложения «бедные» сульфидные медно-никелевые месторождения полезных ископаемых с низким содержанием полезных компонентов в руде.

На территории Красноярского края находятся сульфидные медноникелевые месторождения многокомпонентных комплексных руд Кингашское, Верхнекингашское, Горозубовское, Масловское, Черногорское, Талнахское и Октябрьское с различным содержанием полезных компонентов. Содержание никеля в данных рудах оказывает существенное влияние на экономическую эффективность разработки этих месторождений.