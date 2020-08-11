Москва, , 12:41 — REGNUM Российские дилеры чешской компании Skoda в июле 2020 года реализовали 12 329 новых автомобилей, что на 69% превышает прошлогодние продажи. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Таким образом, Skoda заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в РФ. Доля продаж марки за июль текущего года составила 8,7%.

По данным АЕБ, с января по июль нынешнего года в России было реализовано 46 546 машин Skoda — на 1% меньше уровня продаж за аналогичный период 2019 года.

Напомним, в мае 2020 года дилерам чешской марки удалось реализовать в России только 2893 новых автомобиля — на 59% меньше по сравнению с маем прошлого года.

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