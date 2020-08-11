Токио, , 12:26 — REGNUM Дилеры японского автопроизводителя Lexus приступили к приёму заказов на первый электромобиль компании — Lexus UX 300e. Об этом сообщает сетевое издание «Автовести».

Стоит отметить, что новинка будет продаваться только в одной спецификации, однако будут доступны два пакета опций. Базовая комплектация оснащена автоматической светодиодной головной оптикой, электроподогревом передних кресел, парктроником, камерой заднего обзора, а также легкосплавными колёсными дисками размером 17 дюймов и опцией управления авто со смартфона.

Автомобиль UX 300e создан на «тележке» GA-C материнской компании Toyota. Амортизаторы модели модернизированы с целью обеспечения оптимального распределения веса.

Ожидается, что Lexus UX 300e укомплектуют гибридным мотором производительностью 201 л. с. (300 Нм). Запас хода машины на одном заряде составит 315 км.

Поставки клиентам новинки дилеры планируют начать в 2021 году.

Напомним, в июне нынешнего года российские дилеры продали 2023 автомобиля марки Lexus, что на 23% больше, чем год назад.

Читайте также: В России выросла стоимость начальной версии Lexus UX