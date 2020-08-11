Варшава, , 11:53 — REGNUM Надежды Польши на добычу собственного сланцевого газа рухнули, заявил председатель правления нефтегазового концерна PGNiG Ежи Квечиньский в эфире Польского радио.

По его словам, Варшава может вернуться к вопросу добычи сланцевого газа «в более далеком будущем, если удастся выработать методы для получения этого сланцевого газа».

Он добавил, что американская технология добычи газа не подходит для применения на территории Европы.

Напомним, в недрах Польши месторождения сланцевого газа расположены на глубинах не в 1−2 км, как в Техасе, а куда как глубже — не менее 4 км. Также планы по добыче сланцевого газа не были реализованы из-за снижения газовых цен на фоне обвала мировых цен на нефть.

Как сообщало ИА REGNUM, подписанный в 1996 году так называемый «Ямальский контракт» действует до 2022 года и предусматривает поставки в Польшу российского газа в объемах до 10 млрд кубометров в год. За последние годы объемы потребления природного газа увеличились до 17 млрд кубометров.

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