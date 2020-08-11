Сердобский район, , 11:48 — REGNUM В Сердобском районе Пензенской области строится молочно-товарный комплекс, который станет крупнейшим в стране. Агропромышленный объект планируют ввести в эксплуатацию до конца текущего года, общее поголовье которого составит 10,4 тысяч, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На месте комплекса возводятся коровник на 5,2 тыс. голов, телятник, доильно-молочный блок с залами «Карусель» на 80 мест каждый. Одновременно можно будет доить более одной тысячи коров в час.

В конце прошлого года ввели в эксплуатацию первую очередь комплекса на 2,5 тыс. голов дойного стада. На строительство 50-ти производственных объектов потратили свыше 2,3 млрд рублей. Вторая очередь, стоимостью 868 млн рублей, состоящая из 17-ти объектов, будет завершена в декабре текущего года. Готовность на данный момент — 94%.

По окончании строительства комплекса откроют 350 новых рабочих мест. На конец 2020 года производительность достигнет 150 тонн молока в сутки, за текущий год произведут 27,4 тыс. тонн.

Реализовывает новый инвестиционный проект в регионе объемом 4,6 млрд рублей с 2019 года группа компаний «Русмолко».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории Пензенской области планируется реализовать два крупных инвестиционных проекта. Инвестиционные соглашения региональным правительством поддержаны с ООО «Теплица» и ООО «Кузнецкий технопарк». Эти предприятия претендуют на получение господдержки в виде налоговых льгот.

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