Бейрут, , 11:43 — REGNUM Предварительный ущерб от мощного двойного взрыва, который 4 августа произошел в порту Бейрута, оценивается страховыми компаниями в $3 млрд, что сравнимо с ущербом от взрыва в порту Тяньцзинь в августе 2015 года. Об этом 11 августа сообщает Splash.

При этом уточняется, что, несмотря на то, что взрыв в бейрутском порту был сильнее, по сравнению со взрывом в Китае, в Тяньцзине взрывом были уничтожены дорогостоящие грузы, в которые входили тысячи автомобилей.

Также указывается, что сумма страховых претензий после взрыва в порту Тяньцзиня до настоящего времени была наиболее большой за все время страхования портов в мирное время.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Ливан получит 50 тыс. тонн пшеничной муки от Всемирной продовольственной программы ООН.

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