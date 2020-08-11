Скопье, , 12:03 — REGNUM За время пандемии коронавируса 587 компаний получили материальную помощь от правительства Северной Македонии. Однако большинство этих компаний (344) не использовали полученные средства по назначению и удержали зарплаты сотрудников. Об этом сообщает 11 августа албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

По данным журналистов, в настоящий момент список из 344 компаний направлен в прокуратуру. Были удержаны заработные платы 800 сотрудников.

Отмечается, что компании, не уплатившие заработные платы, несмотря на получение государственной помощи, будут обязаны вернуть средства государству и выплатить штраф.

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