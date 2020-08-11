Киев, , 10:43 — REGNUM По состоянию на начало августа официальный статус безработного на Украине имеют 502 тысячи человек, сообщила 10 августа государственная служба занятости.

В сообщении ведомства отмечается, что за период действия общенационального карантина, с 12 марта по 4 августа, статус безработного получили 406 тысячи человек, передает корреспондент ИА REGNUM.

В сообщении говорится, что непосредственно в июле статус безработного получили 68 тысяч граждан, что на 9,3% меньше, чем в июне.

Между тем, в консенсус-прогнозе министерства экономики Украины, также обнародованном 10 августа, говорится, что ситуация на рынке труда будет оставаться сложной до конца 2020 года, а безработица будет длительной в связи со значительным падением экономики и существенными структурными изменениями. Официальный уровень безработицы по итогам года в настоящий момент прогнозируется на уровне 9,6% против 9,4% в предыдущем консенсус-прогнозе.

ИА REGNUM напоминает, что по оценке экспертов и политиков, официальные цифры безработицы на Украине «надо как минимум умножать минимум на два». Более того, специалисты ожидают дальнейшего ухудшения ситуации с безработицей осенью.

В конце июля Центр экономической стратегии обнародовал исследование, согласно которому безработных в стране, включая т. н. «скрытую безработицу», более 3 млн человек.