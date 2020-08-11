Хабаровск, , 10:41 — REGNUM Уже в ближайшие дни в Хабаровском крае будет принято решение об открытии торговых центров, деятельность которых была приостановлена в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 11 августа, сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярёв.

Читайте также: В Хабаровске власти закрывают кафе и пиццерии за нарушения масочного режима

Он уточнил, что ранее от торговых центров был получен запрос на открытие.

«Я считаю, время пришло, поэтому мы в ближайшие дни примем решение с соблюдением мер безопасности, дистанцирования, дезинфекции и так далее и приступим к открытию торговых центров в Хабаровском крае», — сказал Дегтярёв в видеообращении , опубликованном в Instagram.

Также по теме: Хабаровск из-за коронавируса потерял почти миллиард рублей

Глава края напомним, что ранее было дано разрешение на открытие с 12 августа аттракционов на открытом воздухе. Кроме того, планируется возобновить работу музеев, а с конца прошлой недели возобновил работу общепит. Дегтярёв уточнил, что из более чем 1,6 тыс. ресторанов, кафе и столовых работу возобновили уже более 500.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв дал распоряжение уже в ближайшее время открыть в районах региона с низкой заболеваемостью COVID-19 бассейны, спортивные залы, а также различные объекты культуры.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хабаровском крае возобновят работу объекты культуры и спорта