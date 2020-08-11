Москва, , 10:37 — REGNUM На рынке нефти10 августа снова обошлось без значимых изменений. Brent в очередной раз сделала набег на отметку $45 и закрылась непосредственно перед этим барьером, который остается в центре внимания быков, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Благотворно на динамике цен сказались комментарии саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco, которая в оптимистичном ключе высказалась на тему восстановления рынка энергоносителей и спроса на фоне постепенного угасания пандемии и снятия ограничений.

Тем временем общий позитивный настрой рисковых активов поддержали меры поддержки американцев и надежды на то, что в Конгрессе США все же будет достигнут компромисс по пакету стимулирующих мер, которые поддержат восстановление американской экономики.

В то же время этих факторов недостаточно, чтобы запустить более внятный рост нефтяных цен.

При этом сохранение спроса на риск, о котором говорит подъем азиатских площадок вслед за Уолл-стрит, поможет Brent как минимум удержать текущие позиции

А, возможно, и еще немного подрасти и расположиться над уровнем $45, если 11 августа в течение дня на мировых площадках обойдется без потрясений», — считает эксперт.

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