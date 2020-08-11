Токио, , 10:38 — REGNUM Японская компания Pacific Coast Auto выставила на продажу пожарный автомобиль, собранный на основе пикапа Toyota Land Cruiser 1996 года. Демонстрационное видео с автомобилем размещено на канале PacificCoastAuto в YouTube.

Спецтранспорт окрашен в красный цвет и имеет необходимое оборудование для тушения пожаров: пожарный рукав, насосы, складную лестницу и огнетушители. Кроме того, авто оснащено дополнительным бампером, а также вседорожными шинами.

Преимуществом пожарной машины на базе пикапа, по мнению создателей данной спецверсии, является её небольшие размеры, которые идеально подходят для работы в Японии, где много узких дорог.

Под капотом спецверсии Land Cruiser функционирует 4,2-литровый мотор V6 производительностью 129 «лошадей». Силовая установка работает в паре с 5-скоростной механической трансмиссией.

Ранее компания Toyota в честь 40-летия выпуска первого Celica Camry создала спецсерию Camry Black Edition. Автомобиль окрашен в цвет Precious Black Pearl.

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