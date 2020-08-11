11 августа 2020 | Время чтения 5 мин

Галина Смирнова, , 10:31 — REGNUM Последний за 10 августа пресс-релиз ЦБ РФ фактически говорит о том, что экономика страны живет отдельно от финансового ее сектора. Как следует из документа, в настоящее время ситуация в российском финансовом секторе существенно улучшилась относительно начала пандемии, что проявляется в стабилизации финансовых рынков, постепенном снятии ограничительных мер в России, налаженных процессах работы финансовых организаций в условиях пандемии. Однако спад экономики, сокращение доходов компаний и граждан приводят к росту кредитных рисков. Несмотря на выделяемую государством финансовую поддержку части населения, которая использовалась в том числе для погашения кредитов, тем самым обеспечив банкам в некоторой степени возвратность кредитов, а также той же самой компенсации государством разницы между рыночной и льготными ставками по кредитам в рамках тех или иных программ, что позволяет кредитным организациям гарантированно зарабатывать на выдаче кредитов, особенно с учетом снижения уровня доходности по депозитам, ЦБ утверждает, что именно принятые им регуляторные послабления способствовали и реструктуризации кредитов и дали возможность части заемщиков восстановить свое финансовое положение. Теперь ведомство, исходя из обозначенного спада экономики и снижения доходов юрлиц и граждан, предлагает банковскому сектору сохранить послабления в целях защиты долгосрочной устойчивости финансового сектора.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

О том, что над финансовым сектором нависают риски невозвратности кредитов в силу прежней закредитованности экономики, говорит решение ведомства продлить часть регуляторных послаблений мер до конца года. Хотя, справедливости ради, нужно отметить, что еще при принятии мер с началом пандемии, вводимых в действие с 1 марта и рассчитанных до 30 сентября, было понятно, что такой временной лаг коротковат для полноценного выхода из затруднительного положения граждан и бизнеса и, как следствие, самого финансового сектора. Поэтому сегодняшние меры ЦБ, скорее, действительно стоит рассматривать как желание помочь заемщикам и финансовому сектору выбраться из кризиса. Для предоставления гражданам возможности восстановить свое финансовое положение Банк России рекомендует кредитным организациям и микрофинансовым институтам до 31 декабря 2020 года продолжать реструктурировать кредиты граждан, столкнувшихся с существенным сокращением доходов и (или) заболевших коронавирусной инфекцией, в рамках собственных программ и не назначать пени и штрафы по таким займам. Рекомендуется также по желанию заемщиков реструктурировать кредиты с иностранной валюты на рубли, а также отложить до 31 декабря 2020 года процедуры принудительного выселения должников (бывших собственников и лиц, совместно с ними проживающих) из жилых помещений, на которые кредиторами ранее было обращено взыскание. Кроме того, ЦБ рекомендует не отражать в кредитных историях заемщиков событий, связанных с реструктуризацией их долгов, если таковой механизм был применен в IV квартале 2020 года в рамках распространения коронавирусной инфекции. Аналогичные послабления, также носящие рекомендательный характер, предусмотрены и для представителей малого и среднего бизнеса.

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В связи с тем, что с апреля по июнь произошло снижение объемов выдачи потребительских кредитов, не обеспеченных залогом, как поясняет пресс-служба ведомства, по причине снижения доходов граждан и повышения требования банков к заемщикам, ЦБ снижает значения надбавок к коэффициентам риска для подобного рода кредитов, которые будут выдаваться с 1 сентября, подчеркивая, что мера поддержит развитие розничного кредитования, расширит доступность кредитов, но в большей степени коснется наименее рискованных заемщиков с низким показателем ПДН, при этом не вызывая роста закредитованности. «Новая структура надбавок по-прежнему будет дестимулировать рост закредитованности», — следует из пресс-релиза Банка России. То есть, несмотря на продление ЦБ мер, направленных на устойчивость финансового сектора, ведомство по-прежнему фактически не готово признать наличие фактора закредитованности граждан, а по сути — угрозы роста невозвратности кредитов. Между тем, если не брать во внимание спор по этому поводу между бывшим министром экономики Максимом Орешкиным и главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной, в котором она отрицала наличие закредитованности, то на днях о признаках закредитованности порталу «Долг.РФ» заявил генеральный директор одного из коллекторских агентств страны Федор Вахата. По его словам, за 2019 год задолженность населения по кредитам перед банками составила более 17 трлн рублей, при этом почти 40% экономически активного населения имеет проблемные задолженности, а почти треть граждан обслуживает кредиты. Ситуация с карантином, а вместе с ним и ужесточением экономического кризиса, по мнению Вахата, могут спровоцировать дальнейший рост закредитованности населения. При этом, говоря о так называемых успехах мер, принимаемых ЦБ, стоит обратить внимание на то, что рост среднего размера платежа россиян коллекторам в июле, оказавшийся на 1,8% выше показателя марта, и отмеченный Национальной ассоциацией профессиональных коллекторских агентств возврат к докризисным объемам сбора денег с должников после прохождения пика коронавирусной эпидемии, одни аналитики связывали с образованием отложенных, но не использованных населением на период отпусков денег, а другие — с выплатами государством пособий части граждан, которыми они отчасти расплатились за кредиты. Поэтому большой вопрос, регуляторные ли только лишь послабления, принимаемые ЦБ, позволили части заемщиков восстановить свое финансовое положение.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

Тем временем банки, в том числе из-за формирования резервов в силу реструктуризации кредитов теряют прибыль, что следует из отчетности ряда главных банков страны. Правда, по сравнению с началом пандемии ситуация с ликвидностью в банковском секторе, говорится в релизе ЦБ, улучшилась. Ведомство даже отмечает ускорение в июне-июле роста рублевых вкладов граждан: по предварительной оценке, по состоянию на 1 августа их годовой прирост составил 11,6% против 10,0% на 1 июня. Между тем вместе с продлением срока действия ряда послаблений, предусматриваемых для поддержки граждан и МСП, ЦБ одновременно предусматривает регуляторные послабления и по части формирования банками резервов. Резервы по кредитам, реструктурированным до 31 декабря 2020 года (в том числе в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года), должны быть сформированы в полном объеме до 1 июля 2021 года.