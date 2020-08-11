Москва, , 10:12 — REGNUM Российские дилеры британской компании Bentley приступили к продажам флагманского седана Bentley Flying Spur третьего поколения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Внешне обновлённый седан будет выделяться от актуального автомобиля иной решёткой радиатора с вертикальными элементами, а также выдвижной фирменной эмблемой на капоте в виде крылатой литеры «B».

Третье поколение Bentley Flying Spur собрано на совершенно новой «тележке». Благодаря этому колёсная база увеличилась на 130 мм.

Автопроизводители оснастили новинку шестилитровым силовым агрегатом W12 с двойным наддувом производительностью 635 «лошадей» (900 Нм). Двигатель сочетается с 8-скоростным «автоматом» и приводом 4×4. Мотор позволяет седану набирать «сотню» за 3,8 секунды. При этом максимальная скорость авто равна 333 км/ч.

Внутри салона машины имеется 12,3-дюймовый дисплей мультимедиа, беспроводная зарядка для смартфонов, сиденья с электрическим подогревом и многое другое.

Ранее стало известно, что компания Bentley планирует к 2026 году в рамках проекта OCTOPUS выпустить инновационный электромобиль на принципиально новой платформе. Модель будет оснащена «сверхскоростным движком».

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