Белокуриха, Алтайский край, , 10:01 — REGNUM Первый пассажирский самолёт АН-28 осуществил полёт по маршруту Барнаул — Белокуриха. Как сообщают «Вести-Алтай», на первый рейс зарегистрировались 8 человек. Полёт проходит на высоте 600 метров, и в зоне действия базовых станций можно позвонить по телефону или отправить фото по WhatsApp.

В полёте не кормят, не предлагают воду. По признанию одной из пассажирок первого рейса Барнаул — Белокуриха Дарьи Лобановой, такой рейс интересен летящим в Белокуриху из Москвы и Санкт-Петербурга. Что касается жителей Барнаула, то им проще добраться до курорта на машине, чем тратить время на ожидание в аэропорту.

Кстати, аэротакси приземляется в чистом поле, что в пяти километрах от Белокурихи. Развозить туристов по санаториям от села Старобелокуриха будет автобус. Тем не менее в самой Белокурихе уверяют, что интерес к малой авиации проявляют огромный: сюда уже летает регулярный рейс из Красноярска. Обсуждаются полёты из Новокузнецка, Кемерово, Новосибирска, с Урала.

Как уже сообщало ИА REGNUM, авиарейсы из Барнаула в Белокуриху и обратно осуществляет авиакомпания «СиЛА». Полеты продлятся с 10 августа по 30 сентября.

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