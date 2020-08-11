Москва, , 09:57 — REGNUM Общероссийское объединение пассажиров (ООП) попросило премьер-министра РФ Михаила Мишустина проверить авиакомпании, которые выдают ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо ООП.

Так, постановление правительства № 991 регламентирует выдачу ваучеров на билеты, проданные до 1 мая. Обладатель такого документа может полететь любым рейсом выдавшей его авиакомпании в течение трех лет. По истечении этого времени пассажиру должны вернуть деньги.

При этом перевозчик обязан возвратить деньги за билеты, проданные после 1 мая. Однако, как говорится в письме, авиакомпании продолжают выдавать ваучеры взамен билетов, проданных после 1 мая.

Данная практика поощряет мошеннические схемы, уточняется в письме. Так, авиакомпании осуществляют продажу билетов на несуществующие рейсы, пассажиры приобретают данные билеты и остаются без средств.

По словам юристов, нарушающие постановление авиакомпании могут получить штраф за каждый выданный ваучер.

Как сообщало ИА REGNUM, международное авиасообщение было в существенной мере прервано из-за пандемии коронавируса. И хотя коронавирус пока не отступил и в мире всё более отчетливо наблюдается вторая волна пандемии, международное авиасообщение постепенно восстанавливается.

Отметим, ранее российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейсы почти в 90 городов в странах ближнего и дальнего зарубежья, а также стран Европы, Азии и США. Купленные до 1 мая авиабилеты с датой полета до 31 августа можно обменять на ваучер или деньги.

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