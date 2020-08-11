Тюмень, , 09:46 — REGNUM В Тюмени торговля книгами понесла существенные убытки во время санитарных пандемических ограничений. По оценкам владельцев книжных магазинов отрасль ушла в минус на 30% в разгар эпидемии коронавируса, сообщает «Тюменская область сегодня».

Книги — товар не первой необходимости. Чтобы привлечь покупателей, проводятся, к примеру, акции «Книга месяца» и «Юбилей автора». Остаётся надежда на начало учебного года, когда будут скупаться атласы, справочная литература, канцелярские товары.

Тюменский магазин «Знание» на время закрытия с марта по май освободили от налогов. Но другой помощи от властей торговцы книгами не заслужили. Выручает, что издательства понимающе идут на отсрочку платежей.

Во время карантина ряд магазинов освоил формат интернет-торговли, создали каталоги продукции в социальных сетях. Покупатели онлайн выбирали книги, журналы, канцелярские товары, хендмейд тюменских мастеров и получали с доставкой на дом.

«Доставка была бесплатная от 1500 рублей, и я заметила, что люди предпочитают добирать товары до этой суммы. Если не проявлять активности в соцсетях — люди не узнают, жив ли магазин вообще», — заметила директор одного из книжных магазинов.

В целом, книжная торговля Тюмени живёт в долгах, пошла на сокращение персонала и зарплат. Кроме того, осваивает новые форматы: привлечение покупателей книгообменниками и уличными ярмарками.