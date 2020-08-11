Тбилиси, , 10:02 — REGNUM За время пандемии в Грузии в качестве социальной помощи выплатили около 120 млн лари ($40 млн). Об этом говорится в сообщении, размещенном 10 августа государственным агентством содействия трудоустройству.

По опубликованным данным, единовременную помощь в стране в размере 300 лари (около $97) получили более 171 тыс. самозанятых, потерявших заработок во время карантина. На это было потрачено 51,5 млн лари (около $17,2 млн).

Кроме того, сообщается, что в течение трех месяцев государство выплачивало по 200 лари (около $67) потерявшим работу. В мае социальную помощь получили 72 853 человека, в июне — 152 946, а в июле — 117 895. На это было потрачено 68,7 млн (около $22,9 млн).

Стоит отметить, что в Грузии выплачивать пособия по 200 лари потерявшим работу обещали в течение шести месяцев. На прошлой неделе премьер-министр страны Георгий Гахария объявил, что после начала нового учебного года семьям будет выплачено по 200 лари на каждого ребенка в возрасте до 17 лет. Он пообещал, что будет оказана помощь самозанятым, которые ранее подали заявку на получение денег, но не предоставили необходимые документы. Таким образом, еще около 80 тыс. человек получат по 300 лари.

Напомним, в Грузии 31 октября должны состояться выборы в парламент.

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