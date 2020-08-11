Барнаул, , 09:34 — REGNUM После значительного спада на рынке недвижимости Алтайского края наблюдается настоящий ажиотаж. Об этом в Facebook сообщил директор алтайского офиса оператора недвижимости «Перспектива 24» Дмитрий Дворядкин:

Новостройки Иван Шилов © ИА REGNUM

«Коронавирус подкосил стройку в первом полугодии. Но по итогам года будет рост. Занятную статистику получили сегодня от Росреестра. За первую половину 2020 года зарегистрировано почти на 25% меньше сделок по недвижимости, чем за это же время годом ранее. Договоров долевого участия тоже намного меньше — на 22%. Падение более чем существенное. Понятно, что причина этой просадки — коронавирус, из-за которого какое-то время сделки не регистрировались вовсе, потом работа возобновилась, но всё равно далеко не в тех объёмах. Два месяца — апрель-май — всё было так, ни шатко, ни валко.

В июне же был рост (главным образом из-за госпрограмм, снижения ставок по ипотеке), но он не смог компенсировать этой просадки. Что хотел бы сказать? Несмотря на такое падение на четверть, думаю, что по итогам 2020 года в целом количество сделок будет или на уровне 2019 года, или даже больше. Такой прогноз позволяет нам делать картина, которую мы видим в июле. А был настоящий ажиотаж. И предпосылок для того, что он пройдёт, нет. Более того, осенью рынок обычно оживает. Вот и будем наблюдать. В общем, запомните мой прогноз».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в январе — апреле 2020 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, темпы строительства жилья в Алтайском крае, согласно данным Алтайкрайстата, снизились на 21,7%. Ранее Дмитрий Дворядкин отмечал, что план ввода 780 тысяч квадратов жилья, о котором напомнил губернатор Алтайского края Виктор Томенко, видится вполне реалистичным.

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