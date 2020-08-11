Пенза, , 09:32 — REGNUM Новый инкубатор для индейки начал работу на территории Пензенской области. Об этом 11 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

Также сообщается, что стоимость нового производства для искусственного вывода молодняка сельскохозяйственной птицы составляет 500 млн рублей.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Пензе в пятницу, 7 августа провели торжественное мероприятие, посвященное Дню строителя — открыли обновленную галерею передовиков производства.