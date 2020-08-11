Челябинск, , 09:17 — REGNUM В челябинском региональном центре технической инвентаризации найдены нарушения почти на 10 млн рублей. Об этом сообщает телеграм-канал областной Контрольно-счётной палаты.

На заседании коллегии палаты были утверждены итоги проверки. Ревизоры нашли финансовые нарушения на 5 462,4 тыс. рублей, нарушения в сфере закупок на 4 462,7 тыс., а также нарушения законодательства о бухгалтерском учете.

В палате уточнили, что материалы проверки направлены в Заксобрание региона, губернатору Алексею Текслеру и в прокуратуру.