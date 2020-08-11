Пекин, , 09:15 — REGNUM Китайская компания Dongfeng начала продажи модернизированного кроссовера T5 и его удлиненной модификации T5L. Об этом сообщает NJcar.ru.

Экстерьер T5 и T5L выполнен в духе Renault Koleos последнего поколения. Длина Dongfeng T5 равна 4550 мм, а у T5L — 4780 мм. Расстояние между осями у моделей составляет 2720 мм.

Новинки в своей моторной линейке имеют два турбодвигателя рабочим объёмом 1,5 и 1,6 л. Производительность движков составляет 150 и 204 л. с. соответственно. Силовые агрегаты трудятся в паре с 6-скоростной механической трансмиссией либо с «автоматом». Привод у авто исключительно передний.

Стоимость базовой версии автомобиля в Китае составляет 69 900 юаней (около 740 000 рублей), а топовой — 149 900 юаней (1 580 000 рублей).

Напомним, по итогам июля 2019 года самой покупаемой моделью Renault в России стал купе-кроссовер Arkana. Это авто приобрели 1637 автолюбителей.

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