Архангельск, , 09:10 — REGNUM Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский проведет встречу с директором Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лаверова УрО РАН Иваном Болотовым. Об этом 11 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Также уточняется, что во время встречи врио главы области с директором центра изучений Арктики будет проведено обсуждение вопросов развития Русского Севера.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 3 августа стало известно, что Росатом рассчитывает за восемь лет утилизировать наиболее опасные радиоактивные объекты, находящиеся сейчас на дне в акватории Арктики.